Son dakika haberleri! Bakanlar patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Bakanlar patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Sakarya'da bulunan fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

03.07.2020 21:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Sakarya'da bulunan fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Sakarya'nın hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk daha sonrasında ise yaralıların bir kısmının kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. 4 kişinin vefat ettiği, 3 kişinin de bulunması için çalışmaların sürdüğü patlamada yaralananların yakınları ise hastanedeki acı bekleyişlerini sürdürüyor.

(İHA)

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Son dakika haberleri! Bakanlar patlamada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Kaynak: İHA

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