Son dakika haberleri! Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (1)

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarının 57'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarının 57'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde gazetecilere, yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, ülke genelinde aynı anda birden fazla yangın çıktığını, müdahalelerin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Ülke genelindeki yangınların 57'sinin kontrol altına alındığını vurgulayan Pakdemirli, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." dedi.

Muğla'daki yangınlara ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var." ifadesini kullandı.

Orman alanlarının turizme açıldığı iddialarına ilişkin de açıklamada bulunan Pakdemirli, "Turizmle ilgili tesis yapılacaksa 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim." diye konuştu.

Yangınlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini aktaran Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır." dedi.

Pakdemirli, mağdur olan vatandaşlara yönelik de "Zarar gören vatandaşlarımızın Bağ-Kur, SGK, Ziraat, Tarım Kredi ve TARSİM borçlarının, kredi borçlarının ertelenmesini sağlıyor olacağız." ifadesini kullandı.

Yangınlarla son teknoloji imkanlarıyla mücadele edildiğini vurgulayan Pakdemirli, "THK ile problemimiz yok, olmaz da. Elindeki uçakla ilgili problem, uçabilecek kapasitede değil, uçsa da performans verecek kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgede bir yandan söndürme çalışmalarının sürdüğünü bir yandan da hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası cumartesi günü bu amaçla açık olacak." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun