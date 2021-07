Son dakika haberleri! Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu an itibarıyla hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlardan 2'si hariç hepsinin taburcu olduğunu belirterek, "Gece boyunca da mücadelemiz yangını bir an evvel kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarına başlamak için devam ediyor olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Helikopter ile bölgeyi gezen bakanlar, gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, 8 saattir yangınla mücadele edildiğini ancak hala kontrol altına alınamadığını belirterek, tahliye edilen mahalle sayısının 5 olduğunu bildirdi. Yavrudoğan Mahallesi'nde de 8 evin zarar gördüğü yönünde bilgi geldiğini ve bu mahalleyi de boşalttıklarını aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:

"Helikopterlerimiz, hava araçlarımız, su atar araçlarımız, yönetim helikopterlerimiz şu saat itibarıyla yere indi. Ama gece boyu mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede de bildiğiniz gibi İHA'ları kullanıyoruz. Birazdan İHA görüntüleriyle, yerdeki ekiplerin görüntüleri ve meteorolojik bilgilerin özelinden, yangın kontrol aracımızdan yangına yönetmeye, sevk ve idareye devam edeceğiz."

"Hastanedeki vatandaşlardan 2'si hariç hepsi taburcu oldu"

Çalışmalara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un da eşlik edeceğini dile getiren Pakdemirli, "İnşallah sabah saatlerinde müjdeli haberi vermek isteriz ama şu anda bir şey söylemek için erken. Çok ciddi bir rüzgarla karşı karşıyayız. Nemin düşük olduğu, hava sıcaklığının yüksek olduğu ve gece boyunca Anadolu'dan esen poyrazla beraber nemin artışıyla ilgili herhangi bir beklentimiz yok. Bunların hepsi bu yangının devam etmesi için gerekli tüm şartlar karşılanmış oluyor." diye konuştu.

Pakdemirli, ekiplerin sahada cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Bir arazözün devrildiğini ve 3 kişinin yaralandığını anımsatan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla hastanedeki dumandan etkilenen vatandaşlarımızın 2 kişi hariç hepsi taburcu oldu. Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Tabi gece boyunca da mücadelemiz yangını bir an evvel kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarına başlamak için devam ediyor olacak." dedi.

"Can kaybının olmaması sevindirici"

Bakan Çavuşoğlu da Antalya'ya, Manavgat'a ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, havadan bölgeyi görerek bilgi aldıklarını söyledi.

Yangının henüz kontrol altında olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Burada Tarım ve Orman Bakanımız ile tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Gerçekten yoğun bir çalışma var, havadan ve karadan sürdürüyorlar. Ayrıca AFAD'ın, tüm ekipleri burada, belediyelerimiz destek veriyorlar." diye konuştu.

Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Evini terk etmek zorunda kalan, evi yanan ya da hasar gören vatandaşlarımızla ilgili gerekli düzenlemeler valiliğimiz kontrolünde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile buraya gelmeden önce görüştüm. Mesajı şu, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğer hasarların hepsini telafi edebiliriz. Havadan da gördük yanan seralarımız var. Bazıları hala yanıyor. Tarım alanlarında, narenciye ve diğer benzeri alanlarda da yangının zararını gördük. Bunların hepsinin tespiti yapılır."

Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni eden Çavuşoğlu, bölgedeki çalışmalara destek vermek için geldiklerini, yangın kontrol altına alındıktan sonra gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

"Yangın yerleşim yerlerinden ve turizm bölgelerinden uzaklaşmaya başladı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise ekibe teşekkür ederek, bölgede inceleme fırsatı bulduklarını, olağanüstü bir gayret içinde olunduğunu aktardı.

Yangının yayılmaması için yerleşim yerlerinin önünün kesildiğini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yangın hem yerleşim yerlerinden hem turizm bölgelerinden oldukça da uzaklaşmaya başladı. İnşallah gece boyunca kontrol altında tutulabilirsek yarın inşallah büyük bir gayretle rüzgar da hızını keserse bu yangın söndürülebilir diye umut ediyoruz. Otelciler Birliği olsun AKTOB, TÜROFED olsun arkadaşlar, zaten ekiplerin kumanya ihtiyaçları olsun acil durumda kullanmak üzere oda ihtiyaçları olsun hazır bekliyorlar. Her türlü kumanya ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. El birliğiyle Antalya olarak, devletimiz, hükümetimiz bu yangını hızlı şekilde söndürecektir diye düşünüyorum."

Yangının üzerinde uzun uçuşlar yaptıklarını belirten Ersoy, yangının şu anda yerleşim yerlerine oldukça uzak noktalarda seyrettiğini bildirdi.

Ekibin elinden geleni yaptığını belirten Ersoy, "Gece de devam edecek, kontrol altında tutmaya çalışılıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler uçaklar olsun tekrar devreye gireceği için umudumuz bunu sıçramadan kontrol altına alıp, söndürmek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız