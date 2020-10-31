Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi

31.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:59

Son dakika haberler... İzmir'deki deprem Bornova'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşları bilgilendirmesi Bakan Kurum'un basın açıklamaları İZMİR - Çevre ve Şehircilik...

İzmir'deki deprem

Bornova'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un vatandaşları bilgilendirmesi

Bakan Kurum'un basın açıklamaları İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Bornova ilçesinde depremin ardından yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, daha sonra yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Bakanlar Gül ve Kurum, Bayraklı ilçesindeki enkaz alanında incelemelerde bulundu (2)
Son dakika gündem: Bakanlar Gül ve Kurum, Bayraklı ilçesindeki enkaz alanında incelemelerde bulundu (2)
Bakan Kurum: 'Arama kurtarma çalışmalarını 3 bin 999 kişi ve 475 araçla sürdürüyoruz'
Bakan Kurum: "Arama kurtarma çalışmalarını 3 bin 999 kişi ve 475 araçla sürdürüyoruz"
Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Danla Bilic Miley Cyrus Çağla Şıkel Eser Yenenler
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 13:59:36. #1.15#
title