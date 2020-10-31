Son dakika haberleri! Bakanlar Kurum ve Gül, Bornova'da yapılan arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Son dakika haberler... İzmir'deki deprem Bornova'daki yıkılan binalarda yapılan arama kurtarma çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un vatandaşları bilgilendirmesi Bakan Kurum'un basın açıklamaları İZMİR - Çevre ve Şehircilik...