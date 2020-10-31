Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu

31.10.2020 07:01 | Son Güncelleme: 31.10.2020 07:05

Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde incelemelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde incelemelerde bulundu. Bakanlar daha sonra enkaz altındaki yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlarla konuştu.

Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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