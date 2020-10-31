Son dakika haberleri! Bakanlar Gül, Kurum ve Pakdemirli enkaz alanında incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde incelemelerde bulundu.