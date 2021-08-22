Son dakika haberleri... Bakanlar Dönmez ve Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri... Bakanlar Dönmez ve Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri... Bakanlar Dönmez ve Kurum, Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerine devam etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerine devam etti.

Bakan Dönmez, Bozkurt ilçesine gelerek helikopterle sel bölgesini inceledi.

Daha sonra Ezine Çayı'nın kenarındaki yıkılan apartmanların bulunduğu alanda inceleme yapan Dönmez, ilçe meydanında Bakan Kurum ile karşılaştı.

Bir araya gelerek bölgede incelemelerine devam eden iki bakan, sosyal markete ziyarette bulundu.

Bakanlar Dönmez ve Kurum, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, daha sonra selden etkilenen Çatalzeytin ilçesinde incelemelerde bulunmak üzere Bozkurt'tan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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