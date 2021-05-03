Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.