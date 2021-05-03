Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
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Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Libya Başbakanlık binasında gerçekleşen heyetler arası görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, AK Parti'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.


Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü
Son dakika haber | Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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