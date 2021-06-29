Son dakika haberleri: Bakan Ziya Selçuk Yüksekova'da

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Ziya Selçuk Yüksekova'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.