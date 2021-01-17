Son dakika haberleri: Bakan Ziya Selçuk'tan "pandemi" yerine "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesi Açıklaması
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Son dakika haberleri: Bakan Ziya Selçuk'tan "pandemi" yerine "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesi Açıklaması

17.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:08
Son dakika haberleri: Bakan Ziya Selçuk'tan

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "pandemi" yerine Türkçe karşılığı olan "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "pandemi" yerine Türkçe karşılığı olan "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı kelimelerin birdenbire dile girip, kullanımı yaygınlaştıkça yerleştiğini belirtti.

"Pandemi"nin de böyle bir kelime olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, 'salgın' diyoruz. Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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