Bakan Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı
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Bakan Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı

18.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:09
Bakan Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, kendisine Çanakkale'den öğrencilerin gönderdiği fotoğrafların da yer aldığı paylaşımında, "Fotoğraflar, dün Çanakkale'deki öğrencilerimizden geldi. 'Karanfilleri şehitlerimizin ebedi istirahatgahına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık' notuyla ulaştırdılar. Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bakan Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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