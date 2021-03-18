Bakan Ziya Selçuk'tan 18 Mart paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, kendisine Çanakkale'den öğrencilerin gönderdiği fotoğrafların da yer aldığı paylaşımında, "Fotoğraflar, dün Çanakkale'deki öğrencilerimizden geldi. 'Karanfilleri şehitlerimizin ebedi istirahatgahına tüm arkadaşlarımız adına bıraktık' notuyla ulaştırdılar. Umutsunuz, gurursunuz evlatlarım. Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı