Son dakika haberleri: Bakan Ziya Selçuk: "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı... Son dakika haberi... Bakan Ziya Selçuk: "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.

Bakan Ziya Selçuk: "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." Kaynak: AA