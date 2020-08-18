Son dakika haberleri: Bakan Ziya Selçuk: "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı...
Son dakika haberi... Bakan Ziya Selçuk: "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek.
18.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:15
Bakan Ziya Selçuk: "Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek."
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Kaynak: AA