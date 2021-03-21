Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı
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Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı

21.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:18
Son dakika haberleri... Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşlevinden fazla anlam yüklenerek asıl amacından uzaklaştırılan her araç toplumsal ayrışmaya yol açıyor. Sloganlardan öte, şiddetin hakiki sebeplerini konuşarak şiddetle mücadele ortak paydasında buluşmak mümkün"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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