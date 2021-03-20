Son dakika haberleri | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."
20.03.2021 03:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 03:22
Bir son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü