Son dakika haberleri | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bir son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da 'sıfır tolerans' ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.