Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü