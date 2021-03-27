Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."

Son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı.