Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."
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Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."

Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı.'

Son dakika haberine göre Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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