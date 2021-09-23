Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesiyle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, nüfusu 1 ila 500 arasında olan kırsaldaki yerleşim yerlerine 4. 5g altyapısı kurulmasını hedefleyen Evrensel Projesinin birinci ve ikinci fazları Türkiye çapında yerli ve milli ULAK Baz istasyonlarının kullanımı ile başlamıştı. Kırsal alandaki milyonlarca vatandaş haber leşme teknolojilerinin getirdiği imkanlardan bu proje kapsamında yararlandı. Projenin üçüncü fazı için hazırlıklar sürerken, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde, 6G Çalıştayına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci sektöre yön verecek açıklamalarda bulundu.

2013 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ULAK Projesi ile başlayan 2017 yılında ULAK Haber leşmenin kurulmasıyla devam eden milli haber leşme çözümleri ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 4,5 G iletişim sağlayan ULAK Haber leşme; milli hassasiyetleri göz önünde tutarak çalışmalarını sürdürüyor. "Türkiye'nin verisi milli güvenlik meselesi" diyen ULAK Haber leşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci 6G Çalıştayında yaptığı açıklamalarda, "Sadece ülkenin verisi değil geliri de koruma altına alınıyor" dedi. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekci, ULAK'ı bu vizyonla kurduklarını, bugün önümüzden geçen bu teknolojiyi yakalayarak 5G ve ötesi yolunda ülkemizde marka bir değere de imza attıklarını açıkladı.

Yerli ve Milli ürünlerin önemine ve ekonomiye olan katkılarına işaret eden Bakan Sayan, yakında ihalesi planlanan Evrensel Faz-3 ihalesine ilişkin müjdeyi paylaştı.

Mobil Genişbant Haber leşme teknolojilerinde yerli ve milli dönüşümün LTE'de ULAK ile başladığını ve bu sayede yerlilik oranlarına yönelik önemli yollar alındığını vurgulayan Sayan, Evrensel Faz3 Projesinde kurulacak olan sahaların tamamının ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçirileceğini belirtti.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 5G ve ötesine giden yolda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin öneminin altını çizerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan çok güzel bir müjde verdi. Evrensel projesinde ULAK yerli ve milli ürün ile gideceğimizin haberini verdi. Biz desteklemezsek kimsenin desteklemeyeceğinin farkındayız" diyerek, sektöre yön veren önemli bir müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

(İHA)

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