Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesiyle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesiyle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, nüfusu 1 ila 500 arasında olan kırsaldaki yerleşim yerlerine 4. 5g altyapısı kurulmasını hedefleyen Evrensel Projesinin birinci ve ikinci fazları Türkiye çapında yerli ve milli ULAK Baz istasyonlarının kullanımı ile başlamıştı. Kırsal alandaki milyonlarca vatandaş haber leşme teknolojilerinin getirdiği imkanlardan bu proje kapsamında yararlandı. Projenin üçüncü fazı için hazırlıklar sürerken, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde, 6G Çalıştayına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci sektöre yön verecek açıklamalarda bulundu.

2013 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ULAK Projesi ile başlayan 2017 yılında ULAK Haber leşmenin kurulmasıyla devam eden milli haber leşme çözümleri ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 4,5 G iletişim sağlayan ULAK Haber leşme; milli hassasiyetleri göz önünde tutarak çalışmalarını sürdürüyor. "Türkiye'nin verisi milli güvenlik meselesi" diyen ULAK Haber leşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci 6G Çalıştayında yaptığı açıklamalarda, "Sadece ülkenin verisi değil geliri de koruma altına alınıyor" dedi. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekci, ULAK'ı bu vizyonla kurduklarını, bugün önümüzden geçen bu teknolojiyi yakalayarak 5G ve ötesi yolunda ülkemizde marka bir değere de imza attıklarını açıkladı.

Yerli ve Milli ürünlerin önemine ve ekonomiye olan katkılarına işaret eden Bakan Sayan, yakında ihalesi planlanan Evrensel Faz-3 ihalesine ilişkin müjdeyi paylaştı.

Mobil Genişbant Haber leşme teknolojilerinde yerli ve milli dönüşümün LTE'de ULAK ile başladığını ve bu sayede yerlilik oranlarına yönelik önemli yollar alındığını vurgulayan Sayan, Evrensel Faz3 Projesinde kurulacak olan sahaların tamamının ULAK Baz İstasyonları ile hayata geçirileceğini belirtti.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 5G ve ötesine giden yolda yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesinin öneminin altını çizerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan çok güzel bir müjde verdi. Evrensel projesinde ULAK yerli ve milli ürün ile gideceğimizin haberini verdi. Biz desteklemezsek kimsenin desteklemeyeceğinin farkındayız" diyerek, sektöre yön veren önemli bir müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu

 Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 338 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 260 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gökhan Çıra Tanem Sivar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ali Palabıyık Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Sayan'dan yerli ve milli müjde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:07:29. #1.17#