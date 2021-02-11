Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Işıkgece, Kastamonu'da sarımsak tohumu dağıtım programına katıldı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, tarımsal hasılada 2 yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştıklarını, bunun çok önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, tarımsal hasılada 2 yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştıklarını, bunun çok önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Işıkgece, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağıçayırcık köyünde Kastamonu Valiliği, Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen "Taşköprü Sarmısağı Takip Sistemi (TSTS) ile Coğrafi İşaretli Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Grubuna Dahil Sarımsak Yetiştiriciliğinde Tohum Bankası Projesi" kapsamında sarımsak tohumu dağıtım programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Taşköprü sarmısağının daha fazla değer bulması için çalışmaların yapıldığını ifade eden Işıkgece, şöyle devam etti:

"Taşköprü sarmısağı sadece Türkiye'deki coğrafi işaret ile kalmadı. Aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri için de coğrafi işaret alarak, oradaki raflarda çok değerli yer alacak logoyu da üstüne eklemek için son aşamasına gelmiştir. Belediyemizin bu anlamda çok emekleri var. Artık son noktaya gelinen Avrupa'dan da coğrafi işareti almasıyla reyonlarda üzerinde özel logoyla eşsizliği orada da kanıtlanmış olacak.

"Yapacak çok işimiz var"

Bitkisel üretim olarak iyi bir yıl geçirdiklerine dikkati çeken Işıkgece, şunları kaydetti:

"Bitkisel üretimde 2020 yılında toplamda 9 milyon tonluk bir artış oldu. 124 milyon tonluk bir ürün üretimi gerçekleştirildi. Bu cumhuriyet tarihinde maksimum gelebildiğimiz nokta ama daha yapacak çok işimiz var. Hep birlikte üreticilerimizle çiftçilerimizle sanayicilerimizle el ele bu toprakların hakkını daha yukarılara çekeceğiz. Tarımsal hasılada son 2 yılda yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya geldik, bu da bizim için çok önemli bir gösterge. Taşköprü sarmısağında son iki yılı kıyasladığımızda yüzde 30'luk bir tonaj artışı oldu. Bu oldukça büyük bir başarı. Bunu çok daya iyi noktalara getirmek adına toprakla buluşturacağımız bu projelerin bize katkısı olacağının farkındayız."

Kastamonu Valisi Avni Çakır ise Taşköprü sarmısağının Kastamonu'nun marka değeri en güçlü ürünü olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun, 17 coğrafi işaret almış ürününün bulunduğunu aktaran Çakır, "Türkiye'de ilk 5'te yer alan illerimizden bir tanesi. İnşallah müracaat ettiğimiz diğer ürünlerimizin de kabul görülmesiyle ilk 3'e gireceğimizi ümit ediyoruz. Taşköprü sarmısağı hem Türkiye hem dünyada eşsiz. Bu kapsamda yapılan proje de son derece anlamlı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise Taşköprü sarmısağının Kastamonu'nun önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Taşköprü sarmısağının Türkiye ve dünyada tanındığını anlatan Çelik, sarmısağın Taşköprü çiftçisi için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de projenin Türkiye'ye örnek olacağını vurguladı.

Programda Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem'in konuşmalarının ardından çiftçilere sarmısak tohum sertifikaları verildi.

Programın sonunda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, sarmısak diken çiftçileri ziyaret etti, birlikte sarmısak dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu