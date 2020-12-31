Son dakika! Bakan Yardımcısı İnce'den denetim yapan polislere ziyaret
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Son dakika! Bakan Yardımcısı İnce'den denetim yapan polislere ziyaret

31.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:30
Son dakika! Bakan Yardımcısı İnce'den denetim yapan polislere ziyaret

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yapan polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Beşiktaş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yapan polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı. Kızılay gönüllüleri de polislere çay ve kek ikramında bulundu.

- İstanbul

Son dakika! Bakan Yardımcısı İnce'den denetim yapan polislere ziyaret
Son dakika! Bakan Yardımcısı İnce'den denetim yapan polislere ziyaret
Son dakika! Bakan Yardımcısı İnce'den denetim yapan polislere ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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