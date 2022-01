Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Gürcan: "Yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz"

KAYSERİ (İHA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri'de katıldığı İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı açıklamada, "Yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ekonomide istikrarlı bir yapıya kavuşmak istediklerini söyleyen KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Kıymetli Bakan Yardımcım, sözlerimin başında yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Sizin gibi değerli bir hemşerimizin, böylesine önemli bir göreve gelmesi de bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ülkemize ve şehrimize önemli hizmetler vereceğinize inancımız sonsuz. Rabbim utandırmasın. Kayseri iş dünyası adına başarılar diliyor, desteklerinizi bekliyorum. Kayseri 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi, yüzyıllık sanayi tecrübesi olan Kadim bir şehirdir. Bu topraklar binlerce yıldır alış-verişin yapıldığı pazarlara, hatta 900 yıl önce Yabanlu adı ile uluslar arası fuarlara ev sahipliği yapmıştır. Bugün 3 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölgesi, 5 üniversitesi ile hepimizin iftihar ettiği gelişmiş bir şehirdir. Pandeminin getirdiği Hammadde, koyteyner, Navlun krizi, emtia fiyatlarında yüksek artış, enerji krizi, yüksek enflasyon ve koronavirüsün yeni mutasyonları gibi birçok olumsuzlara rağmen hedefimiz olan 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamının biraz üzerinde tamamlayacağız. Bu başarıya imza atan cansiperane çalışan bizim ticareti öğrendiğimiz büyüklerimizin dediği gibi 'zaman yakınma değil yekinme zamanıdır' Düsturuyla hareket eden önce ülkem, önce devletim diyerek çalışan ve hiçbir zaman enseyi karartmayan iş dünyamıza huzurlarınızda can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün de mobilyanın başkenti olarak ta anılan şehrimizde elektrikli ev aletleri ve metal ürünler en çok ihracat yaptığımız sektörlerin başını çekiyor. Türkiye'de ilk bin ihracatçı firma arasında da 21 şirketimiz mevcuttur. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda bu ekonomi modelimizin iyi bir tarım politikasıyla desteklenmesi gerekir. Yeter ki arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım. Bizim de istediğimiz öngörülebilirlik ve istikrar uğruna alınan önlemleri de çok olumlu ve pozitif buluyoruz. Kur korumalı mevduat hesabı, İhracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi gibi önümüzü göreceğimiz, maliyet hesabı yapabileceğimiz bir durum bir ortam oluşacağından olumlu karşılıyoruz. Milli paramız TL'yi güçlendirecek bir takım önlemler üzerine de çalışıldığını da biliyoruz. Bu önlemlerinde alınmasıyla ekonomide daha üst seviyelere ulaşacağız. Enflasyonun düşük, faiz oranlarının makul, döviz kurlarının istikrarlı olduğu bir yapıya kavuşmamız lazım. Alınacak önlemlerle buna da ulaşacağımıza inanıyorum. Son olarak Yeşil dönüşümü de es geçmemeliyiz. Dünyada her şey evriliyor, dönüşüyor. Dönüşümleri mutlaka bizimde ayak uydurmamız lazım. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Yeşil mutabakata yatırım yapmaz isek ileriki zaman içerisinde ihracatımıza ve Pazar payımızı kaybetmemize vesile olacaktır. Sizlerden Yeşil mutabakat üzerine daha güçlü destek ve teşviklerinizi bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bunun içinde devletimizin yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımları, üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve endüstriyel karbondan arındırma da dahil olmak üzere ekonominin farklı sektörlerinin karbon nötr olmasını destekleyen önlemlerin alınmasını beklemekteyiz. Son olarak da her daim iş dünyamızın yanında olan şehrimizin ekonomisinin, ticaretinin, turizminin gelişmesi için gayret ve çaba gösteren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve her daraldığımızda önümüzü açan kıymetli Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye, Taner Yıldız'a, Hulusi Akar'a ve milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Pandemiye rağmen tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık"

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise pandemiye rağmen Kayseri'nin rekor bir ihracat gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Sayın Bakan Yardımcım, öncelikle şehrimize hoş geldiniz diyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Hem hemşerimiz olarak hem de bir iş insanı olarak sizi bu görevde görmenin bizleri ziyadesi ile memnun ettiğini belirtmek istiyorum. Kayseri çevresinde yer alan 12 şehir için ticaret, lojistik ve sağlık merkezi konumunda olup, işletme sayısı bakımından yüzde 3'lük oranla İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya'nın ardından 6'ncı sırada yer almaktadır. 3 Organize Sanayi Bölgesi ve 1 üretim ağırlıklı Serbest Bölgesi ile 42 milyon metrekare alanda yaklaşık 2 bin civarında firması ile Türkiye'nin büyüyen ekonomisine ivme kazandırmaktadır. Geçen yıl pandemiye rağmen Kayseri olarak 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yıl da hedefimiz olan 3,5 milyar doları rahatlıkla yakalayarak hatta bir miktarda geçerek yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum. Kayseri üreterek büyüyen bir ilimiz. Birçok veride de Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi hammadde ve enerjiden kaynaklı zorluklarımız olsa da inşallah devletimizin de desteği ile tüm bu zorlukların altından hep birlikte kalkacağız. Şehrimizin ve ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yıllardır hem işveren hem de çalışan kesiminin talep etmiş olduğu Asgari ücrete tekabül eden verginin indirimin bu dönemde yapılmış olması hem işveren hem de çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet oluşturdu. Başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine ve maliye bakanlığımıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunmak istiyorum. Yine, kurumlar vergisinde imalat sanayi ve ihracatçılarımız için yapılacak olan yüzde 1'lik indirim, yapılması düşünülen kurumlar vergisi ve KDV ile ilgili kapsamlı çalışmaları da sanayimiz ve ihracatımızı geliştirme yönünde olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum. Elbette bazı konularda da sıkıntılar sürüyor. Kamu bankalarımız dışındaki bankaların, Merkez Bankasından fonlama maliyetleri yüzde 14'e düşmesine rağmen son günlerde kredi faizlerini olağanüstü şekilde artırdıklarını görüyoruz. Bazı bankaların yüzde 25-30'lar seviyesinde, hatta kredili mevduat hesaplarına 35 civarında kredi faizleri uyguladıklarını duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisini büyütecek, üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı artıracaksak, hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve fedakarlık yapmalıyız. Reel sektörün ve bankaların Aynı gemide olduğumuzu unutmaması gerekiyor. Bu arada piyasayı destekleyen kamu bankalarımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin destekleri ile piyasayı fonlamaya devam edeceklerine inancımın tam olduğunu da belirtmek istiyorum. Diğer bankalardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Dünyada artan enerji fiyatları sanayide enerji yoğun sektörlerimizde ihraç pazarlarında rekabet zorluğu yaratmaya başladı. Bu konuda hükümetimizin çalışma yapmasına ihtiyaç olduğunu ve bu sektörlerin belli bir süre desteklenmesi gerektiğini dikkatinize sunmak istiyorum. Tüm zorluklara rağmen Pandeminin başından bu yana üst üste 5 çeyrektir ekonomimizi büyütmeyi başardık. İnşallah 2021 yılını da yüzde 9-10 civarında bir büyüme ile kapatacağız. Bu büyümeyi de hükümetimizin desteği ile başaracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirle kurların daha stabil hale gelmesi ve piyasalarda oluşmaya başlayan istikrar bize gelecek adına umut veriyor. Sanayiciler olarak Türk Lirası'na güveni tesis eden tüm adımları destekliyor, Dün olduğu gibi, bugün de Devletimizin yanında olduğumuzu yarın da yanında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Ülke olarak dönem dönem çeşitli zorluklar yaşasak da, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. İnşallah hükümetimizin de desteği ile bu süreci de en az hasarla atlatarak, ekonomimizi düzlüğe çıkaracağız. Daha güçlü bir Türkiye için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben konuşmamı burada tamamlarken, Sayın Bakan Yardımcımızı burada, kendi şehrinde ağırlamaktan duyduğum memnuniyetimi belirtiyor, Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'yi ihracatta ilk 5'e taşımak boynumuzun borcu olsun"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri'nin ihracatta iyi bir konumda olduğunu ve ilk 5'e çıkartmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Türkiye ekonomisi 2003-2020 döneminde küresel ekonomi yıllık ortalama yüzde 3,4 seviyesinde büyümüştür. 2020 salgın etkisi ile de küresel ekonomi yüzde 3,1 daralırken, Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümüştür. 2020 yılında Türkiye, Çin ile beraber büyüyen 2 ülkeden biri olmuştur. Satın alma gücü kalitesine göre, gayrisafi yurt içi sıralamasında Türkiye, 2005 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisiyken 2020 yılında 11. Sıraya yükselmiştir. Salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. 2021 yılı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında büyüme kaydetmiştir. Salgının etkisi ile yüzde 14,4 büyüyen işsizlik oranı 2021 Ekim ayı itibariyle 11,2 seviyesine gerilemiştir. 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ihracatta ihracatta güçlü bir toparlanma yaşanmıştır. Burada özellikle Kayseri ihracatında da son ayla beraber 3,6 milyar olarak bir beklentimiz var. Yılsonu itibariyle ihracatımız 225,4 milyar dolara ulaşmıştır. İhracat 2021 yılı genelinde yüzde 32,9 artış sağlamıştır. Kayseri de Türkiye'de en fazla ihracat yapan 11. il konumundadır. Bundan dolayı da ilimizi tebrik ediyoruz ama bu Kayserililere yeter mi? İnşallah el birliği ile onu da ilk 5'e taşımak bizim boynumuzun borcu olsun. Ben Kayserili hemşerilerimizin girişimci ruhuna güveniyorum" dedi.

"Yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz"

Vazgeçilen kamu gelirleri ile enflasyonun düştüğünü ve enflasyonu kalıcı olarak düşük bir düzeyde tutacaklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Küresel emtia enerji fiyatlarında yaşanan artışlarla birlikte enflasyon dünya genelinde önemli bir sorun haline gelmiştir. Son dönemlerde artan döviz kurları, gıda fiyatları ve fiyatlanmalardaki bozukluk nedeniyle yükselmekte olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmek önceliklerimizden birisidir. Yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamalarının yanı sıra belirli sektörlere yönelik vergi indirimleri uyguladık. Yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 125,6 milyar TL'lik kamu gelirinden vazgeçilmiştir. Bu vazgeçilen kamu geliri ile de enflasyonda yüzde 5,7 oranında bir düşüş sağlanmıştır. Bugüne kadar doğalgaz ve elektriğe yapılan, özellikle akaryakıtta vazgeçilen ÖTV ile enflasyondaki yüzde 5,7'lik düşüşü sağlanmış olduk."

Konuşmaların ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, toplantıya katılan iş adamlarının sorularını cevapladı.

Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve iş adamları katıldı. - KAYSERİ