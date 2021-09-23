Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Ersoy: İstanbul'da eyleme katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı yok - Haberler
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Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Ersoy: İstanbul'da eyleme katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı yok

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Ersoy: İstanbul'da eyleme katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı yok

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" dedi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden 'Barınamıyoruz' ve 'Yurtsuzlar' adı altında gerçekleştirilen eylemlere 127 kişinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:  "Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da Akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi. Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon... Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok."


Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Ersoy: İstanbul'da eyleme katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı yok

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Haber: Son dakika haberleri | Bakan Yardımcısı Ersoy: İstanbul'da eyleme katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı yok - Haberler
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