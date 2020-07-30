Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık"

Son dakika haberleri: Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık" "Bayramı da kazasız, belasız, kimse üzülmeden, kimse incinmeden geçirmek istiyoruz" Kastamonu'da trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kazalarda can kayıplarında yüzde...

30.07.2020 21:16 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:24

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık"

"Bayramı da kazasız, belasız, kimse üzülmeden, kimse incinmeden geçirmek istiyoruz"

KASTAMONU - Kastamonu'da trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'da da Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimleri artırıldı. Kentte farklı noktalarda yapılan denetimlerde sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Kastamonu'da gerçekleştirilen trafik denetimlerini inceledi. Bakan Yardımcısı Çataklı'nın trafik denetimlerine Vali Avni Çakır ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahid Avkıran ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suat Özdemir de eşlik etti. Araç sürücüleriyle bir süre sohbet eden Çataklı, hız kurallarına uyulması, şerit ihlali yapılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Çataklı, ayrıca sürücülere çikolata ikramında da bulundu.

"Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık"

Denetimlerinin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yapılan araştırmalarda gösteriyor ki trafikte yaşanan kazaların yüzde 90 oranındaki sebebi insan unsurundan kaynaklanıyor. Altyapıdaki gelişmeler, araçlardaki modernleşme ve güvenin artmasına rağmen risk devam ediyor. Bu sebeple biz, İçişleri Bakanlığı olarak mevzuatta yaptığımız değişiklikler, diğer kurumlarımızın altyapıyla ilgili yaptığı çalışmalar yanında özellikle farkındalığı arttırmak açısından son dönemlerde yoğun faaliyetler gösteriyoruz. 2015 ila 2019 yılını kıyasladığımızda kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık. Bu iyi bir trend. Ancak hala rakamlarımız yüksek, dolayısıyla bunları daha da aşağılara çekebilmek için yoğun bir gayretimiz var" dedi.

"Bu bayramı da kazasız, belasız geçirmek istiyoruz"

Denetimler hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bütün kolluk birimlerimizin katılımlarıyla, 162 bin personelimizin üzerinde bütün ülke genelinde yol kontrolü ve denetimler yapıyoruz. Daha çok uyarı maksatlı, biraz daha nefes almalarına yönelik sürücülerin, fazla stres yapmamalarını, yavaş gitmeleri maksatlı çalışmalar yürütüyoruz. Sadece bundan kendi personelimiz değil, polisimiz, jandarmamız, Sayın Bakanımızda değişik noktalarda bu kontrollere ve denetimlere katılıyorlar. Amacımız yüzde 90 insan kaynaklı sürücülerle ilgili konular. Yani çok fazla şerit değiştirirken yapılan hatalar var, hız konuları var, araç sürerken cep telefonu kullanılmamasına yönelik uyarılarımız var, buna rağmen hala kazalarda ciddi payının olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte inşallah bu bayramı da kazasız, belasız, kimse üzülmeden, kimse incinmeden geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bireysel araca yönelik bir talep artışı var bu da riski arttırıyor"

Pandemi dolayısıyla şehirlerarasında toplu ulaşım araçlarının kullanımının azaldığının ve bireysel araç kullanımının artmasını değerlendiren Çataklı, "Bireysel araçlara yönelik ciddi bir artış olacak gibi gözüküyor, şuan ki veriler onu gösteriyor. O sebeple zaten tedbirleri arttırmaya çalışıyoruz. Belli bir veri yok, ancak söylediğimiz doğru. Bireysel araca yönelik bir talep artışı var seyahat tercihi olarak tabi bu da riski arttırıyor, bunu da kabul etmek lazım. Çünkü araç sayısı da artmış oluyor" şeklinde konuştu.

"Eşimize, dostumuza, ailemize acı vermemek için kurallara uymamız gerekecektir"

Denetimlerden memnun kaldığını ifade eden motosiklet sürücüsü Mehmet Acar ise, "Bizlerle ilgilendikleri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastalıklardan korunmak için buradan her zaman geziyorum, arkadaşlarda bizleri durdurup kontrollerimizi yapıyorlar. Mümkün olduğu kadarıyla insanlara yaklaşmamaya çalışıyoruz, bu hastalık ölümcül bir hastalık, bu yüzden aramızı mesafe koymaya gayret ediyoruz, hepimizin bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Eşimize, dostumuza, ailemize acı vermemek için mümkün olduğu kadarıyla kurallara uymamız gerekecektir. Herkes gideceği yere dikkat etsin, emniyet kemerlerini taksın, hız kurallarına uysunlar, bir de yola yorgun çıkmasınlar. Kazalarda ölen arkadaşlarımızın bu memleketin insanları, inşallah bu tür acılar yaşanmaz. En güzel şekilde bayramımızı inşallah kutlarız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 967 yeni vaka tespit edildi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim Güncel
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan sınırındaki birliklere sürpriz denetim
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızı aranıyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitlerini açıkladı
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirildi
Kırıkkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maske zorunluluğu getirildi
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Tuma Çelik Fatih Sultan Cemal Enginyurt Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Can Bonomo Kerem Bursin Nebahat Çehre
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ali Palabıyık Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kazalarda can kayıplarında yüzde 27'lik bir düşüş yakaladık" - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 22:06:57. #1.14#
title