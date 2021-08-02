Son dakika haberleri! Bakan Yanık'tan Azra Gülendam Haytaoğlu açıklaması

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisinden 5 gündür haber alınamayan ve vahşice katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu hakkında yaptığı paylaşımda, "Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kendisinden 5 gündür haber alınamayan ve vahşice katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu hakkında yaptığı paylaşımda, "Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı