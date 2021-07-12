Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Sosyal yardım ödeme miktarları artırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Sosyal yardım ödeme miktarları artırıldı

Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Sosyal yardım ödeme miktarları artırıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal yardım ödeme miktarlarının artırıldığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda sosyal yardım ödeme miktarlarının artırıldığını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını bildirdi. Yanık, yaşlı aylıklarının 763 TL'den 828 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609 TL'den 661 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914 TL'den 991 TL'ye yükseldiğini belirtti.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa 'evde bakım yardımı' yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 TL'den 1797 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1677 TL'den 1819 TL'ye çıktığını belirtti.TEMMUZDA 170.9 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bakan Yanık, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarının 1161 TL'den 1259 TL'ye yükseldiğini kaydetti. Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL'lik destek sağlandığını belirterek, "Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı İlyas Tetik Burak Özçivit
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Aykut Kocaman Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bakan Yanık: Sosyal yardım ödeme miktarları artırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:28:18. #1.16#

title