Son dakika haberleri... Bakan Yanık, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı

Gelen son dakika haberine göre Salondaki katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüde konuşması Atama işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Kamu kurum...