Son dakika haberleri... Bakan Yanık, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Bakan Yanık, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Salondaki katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüde konuşması Atama işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Kamu kurum...

Salondaki katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüde konuşması

Atama işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı.

Son dakika haberleri... Bakan Yanık, 'Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, 'Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, 'Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni'ne katıldı
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, 'Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İlyas Tetik Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Bakan Yanık, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:56:11. #1.14#

title