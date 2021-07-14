Son dakika haberleri... Bakan Yanık, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı
Gelen son dakika haberine göre Salondaki katılımcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüde konuşması Atama işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Kamu kurum...
Salondaki katılımcılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın kürsüde konuşması
Atama işleminin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama töreni"ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci