Son dakika haberleri: Bakan Yanık: "(Kastamonu, Bartın ve Sinop sel afeti) Şimdiye kadar 50 hanemizin tefrişatını gerçekleştirdik"

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen vatandaşların ev eşyalarını temin etmeyi sürdürdüklerini belirterek, şimdiye kadar 50 hanenin tefrişatını gerçekleştirdiklerini bildirdi.