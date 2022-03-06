Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar. Gazilerimiz sizin kısır siyasetinizin konusu değildir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına cevap verdi. Bakan Yanık, açıklamasında şöyle dedi:

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Demirören Haber Ajansı - Güncel