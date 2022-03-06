Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir - Haberler

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Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Yanık: Gazilerimiz, kısır siyasetinizin konusu değildir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar. Gazilerimiz sizin kısır siyasetinizin konusu değildir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarına cevap verdi. Bakan Yanık, açıklamasında şöyle dedi:

"Özgür Bey, Kıbrıs gazilerimizden malul olmayanların (kalıcı hasar bırakacak şekilde yaralanmayanlar) aldığı aylık ile 15 Temmuz gazilerimizden malul olmayanların Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan aldığı destek benzerdir. Vatan müdafaası için kritik öneme sahip bu iki olayda malul olanlar ise maluliyet derecelerine göre daha yüksek aylık alırlar. Gazilerimiz sizin kısır siyasetinizin konusu değildir. Bilgi sahibi olup da açıklama yapsaydınız, gazilik gibi ulvi bir makamı istismar ediyor olmazdınız."

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Derya Yanık, Özgür Özel, Twitter, Vatan, Politika, Güncel, Haberler

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