Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kudüslü aktivist Halawani ile görüştü Açıklaması
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Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kudüslü aktivist Halawani ile görüştü Açıklaması

Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Kudüslü aktivist Halawani ile görüştü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Kudüslü aktivist ve Mescid-i Aksa murabıtı Hanady Halawani'yi kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Kudüslü aktivist ve Mescid-i Aksa murabıtı Hanady Halawani'yi kabul etti.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erbaş ve Halawani ile Bakanlıkta gerçekleşen görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş ve Kudüslü aktivist, Mescid-i Aksa murabıtı Hanadi Halawani hanımefendiyi Bakanlığımızda misafir ettik. Üstad Sezai Karakoç, 'Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak, halbuki biz sussak tarih susmayacak' diyor. Kudüs'te yaşanan zulmü tüm dünyaya duyuran Halawani gibi kahramanlar susmadıkça, Filistin hep var olacak. Biz de onların yanında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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