Devlet korumasında yetişen 890 genç kamuda istihdam edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Devlet korumasında yetişen 890 genç kamuda istihdam edilecek

Devlet korumasında yetişen 890 genç kamuda istihdam edilecek
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasında yetişen 890 gencin kamuda istihdam edileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, devlet korumasında yetişen 890 gencin kamuda istihdam edileceğini bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 31 Mayıs'ta başladığını belirterek, tercihlerin bugün 17.00'ye kadar devam edeceğini belirtti.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesinde (https://www.aile.gov.tr) yayımlandığını aktaran Yanık, tercihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 55 bin 205 gencin atamasının yapıldığını vurgulayarak, Bakanlık olarak gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.

Gençleri kurum bakımı sona erdikten sonra da desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Tüm Türkiye'ye hizmetlerimizin hakkıyla ulaştırılması için gençlerimiz, görev ve sorumluluğa hazır." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, yarın devlet korumasında yetişmiş 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreninin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

Son Dakika | Elvan: 'Ocak-mayıs faiz dışı dengesi mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.
Son Dakika | Elvan: "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor.
Güne yükselişle başlayan gram altın 513 liradan satılıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 513 liradan satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Emmanuel Macron Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Devlet korumasında yetişen 890 genç kamuda istihdam edilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 16:17:13. #1.14#

title