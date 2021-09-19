ÇANAKKALE Sehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Dışarda ve içerde düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilerimize sizlerin huzurunda en derin şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur, şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gerçekleştirdiği Çanakkale programı kapsamında, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yanık, ardından da Barbaros Mahallesi'nde yapımı geçen yıl tamamlanan Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'ni gezdi.