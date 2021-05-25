Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Ayvalık'taki fırtınadan zarar gören vatandaşlar için SYDV'ye kaynak aktarıldığını bildirdi Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 436 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.