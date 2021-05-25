Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Ayvalık'taki fırtınadan zarar gören vatandaşlar için SYDV'ye kaynak aktarıldığını bildirdi Açıklaması
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Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Ayvalık'taki fırtınadan zarar gören vatandaşlar için SYDV'ye kaynak aktarıldığını bildirdi Açıklaması

Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Ayvalık'taki fırtınadan zarar gören vatandaşlar için SYDV'ye kaynak aktarıldığını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 436 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 436 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"21 Mayıs 2021 tarihinde, Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 436 bin lira kaynak aktardık. Acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika haberleri! Bakan Yanık, Ayvalık'taki fırtınadan zarar gören vatandaşlar için SYDV'ye kaynak aktarıldığını bildirdi Açıklaması - Haberler
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