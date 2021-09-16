Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 278 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni'ne katıldı. (1)