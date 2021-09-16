Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1) - Haberler
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Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1)

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 278 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen 278 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni'ne katıldı. (1)

Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1)

Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1)

Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1)

Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1)
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Bakan Yanık, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama törenine katıldı (1) - Haberler
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