Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: YERLİ AŞIDA 2'İNCİ DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: YERLİ AŞIDA 2'İNCİ DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Yerli VLP aşısı çalışmaları kapsamında Faz 2'de 1. doz aşılamalar tamamlandı, 2'inci dozlar uygulanmaya başladı" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Yerli VLP aşısı çalışmaları kapsamında Faz 2'de 1. doz aşılamalar tamamlandı, 2'inci dozlar uygulanmaya başladı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaretler kapsamında Sinop'a geldi. Bakan Varank, kentte SATEM Sinop Biyokütle Enerji Santrali açılışı ve Sinop Su Ürünleri İşletme, Şoklama ve Depolama Tesisinin temel atma, Keten müzesi projesi imza törenine katıldı. Açılış töreninin ardından bir tekstil fabrikasına giden Bakan Varank burada işçilerle sohbet etti. Bakan Varank ziyaret sırasında ütü de yaptı.

'ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR YAN ETKİ GÖZLENMEDİ'

Törende konuşan Bakan Varank, 'Bildiğiniz üzere TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu aracılığıyla tüm Türkiye'den bilim insanlarımızın katkıları ile aşı geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de oldukça yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımız. Biliyorsunuz VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum. 26 Haziran'da VLP aşısında Faz 2 aşamasına geçmiştik. Faz 2'de 1'inci doz aşılamalar tamamlandı, 2'inci dozlar uygulanmaya başladı. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi. İkinci dozlar da uygulanıp gönüllülerden alınacak sonuçlar değerlendirildikten sonra inşallah son aşama olan Faz-3'e geçeceğiz. Tüm süreçler olumlu tamamlanırsa da yerli VLP aşımıza kavuşacağız. Covid-19 belasıyla mücadeleye Türkiye'den tüm dünyaya şifa olabilecek bir katkı sunmuş olacağız" dedi.

Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: YERLİ AŞIDA 2'İNCİ DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: YERLİ AŞIDA 2'İNCİ DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: YERLİ AŞIDA 2'İNCİ DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: YERLİ AŞIDA 2'İNCİ DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu geçti
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 'Güneşe çıkmayın' uyarısı yaptı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Alper Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: YERLİ AŞIDA 2'İNCİ DOZLAR UYGULANMAYA BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:34:47. #1.14#

title