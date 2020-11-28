Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz"
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Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde sektörlerin nabzını tutuyoruz"

28.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:38
Son dakika haberleri: Bakan Varank:

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyetiyle gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendirdi.

Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:

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"Ekonomide yeni reform ve atılım dönemi vizyonumuz çerçevesinde, özel sektör öncülüğünde bir büyüme için sektörlerin nabzını tutuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan başkanlığında, TOBB sektör meclisleriyle bir araya geldik. Birlikten kuvvet doğar!"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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