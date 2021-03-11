Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret

Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi kurmak istiyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Varank, Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de test üretimine başlayan Oppo'nun ardından Xiaomi'nin fabrikasını da ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye'de satılmaya başlayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı