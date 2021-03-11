Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret

11.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:55

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Varank, Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de test üretimine başlayan Oppo'nun ardından Xiaomi'nin fabrikasını da ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye'de satılmaya başlayacak" dedi.

Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret
Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret
Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret
Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Şevket Çoruh Meghan Markle
Spor Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Xiaomi'nin akıllı telefon fabrikasına Bakan Mustafa Varank'tan ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:41:33. #1.14#
title