Son dakika haberleri... Bakan Varank, vatandaşlara dondurma ikramında bulundu (2)

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikram etti.