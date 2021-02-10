Son dakika haberleri! Bakan Varank: "(Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Bakan Varank: "(Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi."

10.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:40
Son dakika haberleri! Bakan Varank:

Son dakika haberleri: Bakan Varank: "(Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık.

Bakan Varank: " (Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Feyza Aktan Barış Manço Hande Erçel Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Varank: "(Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi." - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:40:27. #1.15#
title