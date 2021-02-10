Son dakika haberleri! Bakan Varank: "(Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi."
10.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:40
Son dakika haberleri: Bakan Varank: "(Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık.
Bakan Varank: " (Uzay alanında iş birliği) 3 ülkeyle anlaşma imzaladık. Pakistan ve Azerbaycan ile anlaşmalarımız hazır, imza aşamasında geldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun