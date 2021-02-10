Son dakika haberleri | Bakan Varank: "(Uğur Şahin'e) Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz"
10.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:18
Son dakika haberleri... Bakan Varank: "(Uğur Şahin'e) Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz"
Bakan Varank: "(Uğur Şahin'e) Ortak üretim teklifimizi yaptık. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan, merkezlerine ev sahipliği yapmaktan memnun oluruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun