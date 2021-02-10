Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı."
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Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı."

10.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:18
Son dakika haberleri | Bakan Varank:

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.

Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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