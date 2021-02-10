Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı."
10.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:18
Son dakika ekonomi haberi: Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.
Bakan Varank: "Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun