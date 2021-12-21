Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla da büyütmeyeceğiz.
Son dakika haberler... Bakan Varank: "Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla da büyütmeyeceğiz.
Bakan Varank: "Türkiye ekonomisini muhalefetin yaptığı gibi demagoji ile laf salatasıyla da büyütmeyeceğiz. Daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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