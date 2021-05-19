Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon...
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık.
Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı