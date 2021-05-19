Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon...
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Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon...

Son dakika haberleri... Bakan Varank: 'TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık.

Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon lira kaynak aktardık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK destek ve burs programları kapsamında dijital oyun ve senaryo yazarlığı alanındaki 104 projeye bugüne kadar yaklaşık 73 milyon... - Haberler Ekonomi
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