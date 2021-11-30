Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık.

Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak."

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor