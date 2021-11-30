Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık.

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bakan Varank:

Son dakika haberi: Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık.

Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak."

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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