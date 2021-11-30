Son dakika haberleri... Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık.
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık.
Bakan Varank: "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak."
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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