Son dakika haberleri: Bakan Varank'tan büyüme rakamlarına ilişkin eleştirilere yanıt Açıklaması
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Son dakika haberleri: Bakan Varank'tan büyüme rakamlarına ilişkin eleştirilere yanıt Açıklaması

02.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:20
Son dakika haberleri: Bakan Varank'tan büyüme rakamlarına ilişkin eleştirilere yanıt Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Muhalif olma çabası; iktisatçıların yalnızca tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Muhalif olma çabası; iktisatçıların yalnızca tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, Twitter hesabından, büyüme verilerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Öncelikle yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini belirten Varank, "Muhalif olma çabası; iktisatçıların yalnızca tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor. Yatırımlar azalmıyor, güçlü bir şekilde artıyor. 4. çeyrek itibarıyla sadece inşaat yatırımlarında gerileme varken makine teçhizat yatırımları yüzde 38, diğer aktifler ise yüzde 16 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Varank, toplam iş gücündeki hizmet sektörleri kaynaklı azalmanın doğru olduğunu, ancak imalat sanayisinde çalışan başına katma değerin diğer sektörlere göre çok daha yüksek olduğunu ifade ederek, istihdamın imalat sanayisinde artmasının, toplam verimliliği istihdam artışından daha fazla artıracağını bildirdi.

Türkiye'nin teknolojideki başarılarını, özellikle de savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımı görmek için yabancı yayınları okumanın yeterli olacağını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bu başarıyı dahi kabullenememek; bilgisizlik değil, apaçık hazımsızlıktır... Son olarak, dış ticaret tüm dünyada geriledi, Dünya Ticaret Örgütü yüzde 9,2'lik daralma öngörüyor. Ülkemizin bundan etkilenmemesi elbette mümkün değil. İşte tüm bunlara rağmen Türkiye 2020'yi büyüme ile kapatan nadir ülkelerden biri oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde, çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye de devam edecek!"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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