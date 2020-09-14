Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi...
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Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3'te yerimizi...

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı.

Son dakika haberleri: Bakan Varank:
14.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:31

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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