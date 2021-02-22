Son dakika haberleri! Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."
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Son dakika haberleri! Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."

22.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:02
Son dakika haberleri! Bakan Varank:

Son dakika haberine göre Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi.

Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Varank: "Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi." - Ekonomi Haberleri
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