Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar"
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Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar"

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: " Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz, ama mevcut parti yönetimlerinden bir umudumuz yok" Sanayi...

Bakan Varank: "Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

" Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz, ama mevcut parti yönetimlerinden bir umudumuz yok"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "27 Mayıs maalesef ülkemizin demokrasi tarihini baltalayan darbeler silsilesinin başlangıcı olmuştur" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türk Standartları Enstitüsü'nün 60. Olağan Kurul Toplantısı"na katıldı. TSE'nin genel kurulunun icra edildiği 27 Mayıs gününün farklı bir anlamı olduğunu belirten Varank, 27 Mayıs 1960 darbesini hatırlatarak, "Bundan 61 yıl önce maalesef Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 1960 darbesi gerçekleştirildi. 27 Mayıs maalesef ülkemizin demokrasi tarihini baltalayan darbeler silsilesinin başlangıcı olmuştur" diye konuştu.

1960 darbesinin gerçekleştirildiği dönemde cuntacı zihniyeti tarafından Andan Menderes başta olmak üzere Demokrat Partili yöneticilere yönelik ağır bir iftira ve karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Bakan Varank, "Yalanların inanın sınırı yoktu. Yüzlerce öğrencinin öldürülüp, makinalardan geçirilip hayvan yemi yapıldığını ortaya attılar. Ardahan ve Kars'ın gizlice Ruslara satıldığını söylediler. Menderes'in 12 uçak dolusu altınla yurt dışına kaçtığı iftirasını söylediler. Bunlar gibi daha nice yalan ve iftira üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip, kanlı darbelerine kılıf hazırladılar" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız milletimizin desteğiyle dimdik durdu"

1960 darbesindeki zihniyetin bugün de değişmediğini dile getiren Varank şunları söyledi:

"Tarihler değişti, aktörler değişti, ama yöntem hep aynı kaldı. 1980 darbesinde de, 28 Şubat sürecinde de benzer senaryolar devreye. ve ne yazık ki her seferinde de o zihniyet bu yöntemlerle netice elde etmeyi başardı.

Ne zaman ki, Recep Tayyip Erdoğan adında çelikten bir irade bu kirli zihniyetin karşısına dikildi, işte o zaman Türkiye'nin bu makus talihi de değişmiş oldu. Geçmişte olduğu gibi, 19 yıllık iktidarımız boyunca Ak Parti'ye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik atılmamış iftira, söylenmemiş yalan ve edilmemiş hakaret bırakmadılar. Uluslararası mahfillerce kurgulanmış, gerektiğinde açıktan desteklenmiş operasyonlar hatta fiili darbe girişimlerinin karşısında Cumhurbaşkanımız milletimizin desteğiyle dimdik durdu."

Biz karşımızda temiz muhalefet istiyoruz, ama mevcut parti yönetimlerinden bir umudumuz yok. Muhalefette temiz eller hareketinin bizzat muhalefet tabanındaki makul ve aklı selim gruplar tarafından başlatılacağını umuyor ve bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Son dakika haberleri: Bakan Varank: 'Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar'
Son dakika haberleri: Bakan Varank: 'Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar'
Son dakika haberleri: Bakan Varank: 'Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar'
Son dakika haberleri: Bakan Varank: 'Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Nice iftira ve yalan üzerinden milli iradenin temsilcilerine itibar suikastı gerçekleştirip kanlı darbelerine kılıf hazırladılar" - Haberler
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