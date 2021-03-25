Son dakika haberleri: Bakan Varank: "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz."
25.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:46
Son dakika haberi: Bakan Varank: "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz.
Bakan Varank: "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun