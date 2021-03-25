Son dakika haberleri: Bakan Varank: "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz."
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Son dakika haberleri: Bakan Varank: "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz."

25.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:46
Son dakika haberleri: Bakan Varank: 'KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz.'

Son dakika haberi: Bakan Varank: "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz.

Bakan Varank: "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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