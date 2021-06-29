Son dakika haberleri! Bakan Varank, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakan Varank, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti

Son dakika haberleri! Bakan Varank, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti.

Varank, Kırşehir programı kapsamında Valiliğe ziyarette bulundu. Bakan Varank'ı Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Varank, daha sonra Vali Akın, AK Parti İl Başkanı Ünsal ve MHP İl Başkanı Kılıç ile esnafı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği bir dondurmacıda kendisini takip eden basın mensuplarıyla orada bulunan vatandaşlara dondurma ikram eden Varank, esnaftan alışveriş yaptı.

Varank, girdiği fotoğraf stüdyosunda vesikalık çektirirken, ziyaretleri esnasında vatandaşların taleplerini de dinledi.

Daha sonra Varank ve beraberindekiler, Kırşehir'in UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ndeki iki tarihi eserinden biri olan Ahi Evran Camisi ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu
Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mert Müldür Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bakan Varank, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.06.2021 15:41:02. #1.13#

title