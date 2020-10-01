Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik...
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Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik...

01.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:39
Son dakika haberleri | Bakan Varank:

Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde.

Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:39:41. #1.14#
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