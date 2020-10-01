Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik...
01.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 11:39
Son dakika haberleri: Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde.
Bakan Varank: "Eylülde İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52,8 değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde. İstihdam oluşturma hızı güçleniyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun