Son dakika haberleri... BAKAN VARANK: ELİNİ MİLLETTEN YANA TAŞIN ALTINA KOYAMAYANLARDAN ZATEN BAŞKA BİR TAVIR BEKLEMİYORDUK

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MÜSİAD Vizyoner 21 Zirvesi'ne katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programına Bakan Varank'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül de katıldı. Bakan Varank açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Dünyanın şok halinde yakalandığı pandemide, şartlara hızla adapte olup, üretime devam eden, yeni talepleri hızla karşılayabilen bu sayede pozitif büyüyebilen nadir ülkelerden biri Türkiye oldu. Bunlar elbette tesadüf değil. Yaptığımız yatırımlar, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz politikalar sayesinde ulaştığımız güçlü üretim alt yapımızın sonucu olarak bu başarıları yakalıyoruz. Attığımız her adımda istikametimiz, bu milletin refahını artırmak, gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Siyasette de ekonomide de bunun mücadelesini verdik. Bu uğurda da büyük bedeller ödedik. Bu mücadelenin de ödenen bedellerin de en yakın şahitlerinden birisi MÜSİAD'dır. Bu manada, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte ekonomi alanında şu son dönemde verdiğimiz mücadeleyi de yine en iyi anlayacak olan sizlersiniz. Zaten yapılan açıklamalarla bunu gösterdiniz. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Diğer yandan, genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar da oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk" dedi.

"HİÇBİR DÖVİZ KURU, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İKTİSADİ GERÇEKLİĞİNDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

"TEMEL ÖNCELİĞİMİZ, KURDA VE FİYATLARDA İSTİKRARI SAĞLAMAK"

"KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI HAZIRLAMIŞ DURUMDAYIZ"

"TÜRKİYE 1970'LER, 80'LER, 90'LARDA TEKERLERİ ÇAMURA BATMIŞ ŞEKİLDE PATİNAJ HALİNDEYDİ"

Varank, "Vakit Türkiye'ye inanma ve geleceğe odaklanma vakti. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği büyük birikimin farkında olarak geleceğimizi birlikte inşa etme vakti. Türkiye 1970'ler, 80'ler, 90'larda tekerleri çamura batmış şekilde patinaj halindeydi. AK Parti hükümetleri, bu arabayı düştüğü çukurdan çıkma noktasına getirdi. Şimdi bu araca son desteği verip otobana çıkarma vakti. Artık düzlüğe ulaşmışken son desteği vermemek, aracı kurtarmaya çalışanların moralini bozmak, onları engellemek, bırakıp gitmek gerçekten büyük vebaldir. Bu araç, eninde sonunda tam gaz yol almaya başlayacak. Bugün ülkesine inanmayanlar, bırakıp bilmediği yollara yaya çıkanlar, Türkiye şahlandığında emin olun bu yolda yayan kalırlar. Gelin hep beraber Milli Teknoloji Hamlesine omuz verelim diyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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