Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."
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Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."

12.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:49
Son dakika haberleri | Bakan Varank:

Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz.

Bakan Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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