Son dakika haberleri | Bakan Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."
12.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:49
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz.
Bakan Varank: "Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun