Son dakika haberleri! Bakan Varank, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Varank, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafına oy veren Varank, "Bu sene doğuştan bacakları ve kolları olmayan bir yavrumuz Suriye'den özel olarak getirildi, kendilerine protez bacak takıldı. Emine Erdoğan Hanımefendi de bu işle özel olarak ilgilendi, böyle bir hususta dünyaya mesaj verdi, bu gerçekten çok önemli." dedi.

Varank, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" isimli fotoğrafını seçti. Yıllar sonra Formula 1 DHL Grand Prix'sinin Türkiye'ye geldiğini anımsatan Varank, "Çok güzel bir organizasyon oldu, özellikle İstanbul'daki çekimlerde güzel görüntüler gördük. Lewis Hamilton şampiyonluğunu İstanbul'da ilan edince bu kareyi seçmek mecburi hale geldi." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın haber kategorisindeki tercihi ise Lokman Vural Elibol'un "ABD'de göstericilere polis müdahalesi" isimli fotoğrafı oldu. Varank, "ABD'de bu dönemde oldukça yoğun gösteriler gerçekleştirildi ve özellikle polis şiddeti gündemden düşmedi. Bu fotoğraf, dünyaya özgürlük dersi verenlerin ve başka ülkeleri çok kolay eleştirenlerin ülkelerinde polislerin vatandaşlarına nasıl müdahale ettiğinin bir göstergesi." diye konuştu.

AA'nın servis ettiği fotoğrafların dünya basınındaki yansımalarını da takip ettiğini dile getiren Varank, ABD ve dünya medyasına böyle anlamlı bir fotoğrafı Türk foto muhabirinin geçmiş olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Varank, AA muhabirlerinin başarılı işler yaptığına işaret ederek, Anadolu Ajansını "Yılın Fotoğrafları" organizasyonunu dünyaya ve Türkiye'ye yaymasından ve başarılı işlerinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun